PM da reserva suspeito de matar torcedor do Remo é exonerado

Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista, o 2º sargento da reserva da Polícia Militar do Pará (PMPA) preso por suspeita de ter matado o torcedor do Remo, Paulo Alexandre Silva, de 30 anos, no último domingo (07/04), foi dispensado. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (10/04), na portaria de nº 120/2024 feita pela Casa Militar da Governadoria.

O militar da reserva se apresentou à Polícia Civil, na Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), no bairro Umarizal, em Belém, na terça-feira (09/04). Na ocasião, ele recebeu voz de prisão por um mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara de Inquéritos de Medidas Cautelares. Desde então, ele segue preso temporariamente.

Paulo morreu após ser atingido por um tiro durante uma confusão envolvendo torcedores do Remo no estacionamento do Estádio Mangueirão, no último domingo, após o clássico entre Remo e Paysandu, pela primeira partida da final do Parazão. Cristóvão foi apontado pelas autoridades como o autor do disparo que atingiu o torcedor remista.

Sandro Silveira, advogado de Cristóvão, alegou, no dia em que Evangelista foi detido, que o cliente é inocente e que havia efetuado quatro tiros, todos para cima. O intuito dos disparos feitos por Cristóvão, segundo a defesa, era de “se proteger e proteger as pessoas que estavam em torno dele”.

Em nota, a PMPA disse à redação integrada de O Liberal que o policial "foi distratado do programa de serviço voluntário militar da reserva no dia 08 de abril deste ano". A exclusão do militar está condicionada à finalização do processo administrativo ainda em curso. O servidor está há 34 anos na PM, dos quais há três está na reserva remunerada.