Operação Turrim: suspeitos de liderar facção criminosa atuante no Pará são presos

Três suspeitos de liderar uma facção criminosa que atua na cidade de Castanhal, nordeste do Pará, foram presos nesta quarta-feira (5) durante a operação "Turrim", uma ação conjunta que contou com a atuação de agentes da Polícia Civil do Pará, Santa Catarina e Goiás. Os capturados são apontados como ocupantes do cargo de "torre", posição de liderança dentro da organização criminosa, segundo a polícia.

Os presos foram identificados como Marcelo Moreira da Silva, mais conhecido como “Marcelinho” e Ana Carolina Gomes Silva, ambos localizados na cidade de Joinville (SC); e Valdemilson Rodrigues da Silva, o “Sonic”, que estava​ escondido​ em Anápolis (GO​​).

As investigações policiais que culminaram com a Operação Turrim apontaram que, mesmo fora do estado, os suspeitos arquitetavam a prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, roubos, ameaças e extorsões a empresários e comerciantes da cidade, orientando os demais faccionados da facção criminosa na prática dos crimes.

Operação Turrim deflagrada nesta quarta-feira (5). (Divulgação)

Ainda conforme a polícia, as vítimas eram coagidas a repassar quantias em dinheiro à facção, sob ameaça de se tornarem alvo de crimes patrimoniais.

A polícia recomenda que empresários e comerciantes que estejam passando por situação parecida procurem a delegacia de Castanhal para denunciar o caso, uma vez que podem incorrer no crime de financiamento do tráfico de drogas.

Participaram da Operação Turrim a Polícia Civil do Estado do Pará, através do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Diretoria de Polícia do Interior (DPI), Superintendência da 3ª RISP – Guamá, 12ª Seccional Urbana de Castanhal, Delegacia do Centro – Castanhal, Núcleo de Apoio à Investigação - NAI/Castanhal; Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Diretoria de Inteligência da Polícia Civil – DIPC/PCSC, 2ª Delegacia Regional de Joinville – NINT; Polícia Civil do Estado de Goiás, Grupo Especial de Investigação Criminal – GEIC e Delegacia de Polícia de Anápolis/GO.