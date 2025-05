Operação da PF autua duas escolas de formação de vigilantes no Pará

Duas escolas de formação de vigilantes foram autuadas no Pará durante a Operação Formação Legal IV, deflagrada pela Polícia Federal na última quarta-feira (7). Os casos, que envolvem irregularidades administrativas, serão apurados em procedimentos próprios, podendo resultar em sanções como advertência, multa ou até o cancelamento da autorização de funcionamento. A ação teve como objetivo fiscalizar instituições que oferecem cursos de formação para profissionais de segurança privada. No estado, as fiscalizações ocorreram nos municípios de Belém, Altamira, Marabá e Santarém.

Coordenada nacionalmente pela Divisão de Controle e Fiscalização de Segurança Privada (DICOF/CGCSP/DPA/PF), a operação foi realizada simultaneamente em diversos estados pelas Delegacias de Controle de Segurança Privada (DELESPs) e unidades descentralizadas da PF. No Pará, agentes especializados da Superintendência Regional participaram da ação fiscalizatória.

As inspeções verificaram o cumprimento de exigências legais, como a grade curricular e carga horária dos cursos, controle de frequência dos alunos, número máximo de participantes por sala, qualificação dos instrutores, aplicação regular de provas e a execução da carga mínima de tiros exigida para cada curso. Além disso, os policiais esclareceram dúvidas dos alunos, falaram sobre a legislação vigente e acompanharam treinamentos práticos.

A Polícia Federal destaca que o objetivo da operação é garantir a qualidade da formação dos profissionais de segurança privada e assegurar que as instituições estejam em conformidade com as normas vigentes. A atuação rigorosa visa fortalecer o segmento, que é complementar à segurança pública e essencial para a proteção da vida e do patrimônio da sociedade.