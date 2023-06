Operação prende 8 suspeitos de integrar facção criminosa no nordeste do Pará

Nesta sexta-feira, 30, oito pessoas foram presas em três municípios do nordeste paraense: Igarapé-Miri, Abaetetuba e Castanhal. Os presos são investigados por integrar facção criminosa que atua na cidade de Igarapé-Miri. Além das prisões, nove mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

As ações foram realizadas por policiais civis da Divisão de Repressão ao Crime Organizado em ação conjunta com policiais do Núcleo de Inteligência Policial, da Superintendência da 4ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) – Abaetetuba e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após parecer favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, em investigação na qual se identificou membros uma facção criminosa com atuação no município de Igarapé-Miri. Na ocasião foram presos:

Wagner Miranda Lobato;

Bruno Lobato Barbosa;

Tatiana Dias Correa;

Paulo Vitor Pinheiro Lopes;

Luana da Costa Portilho;

Rafaela Cardoso da Silva;

Renato da Silva Farias;

Anderson Dias Gonçalves.

A Polícia Civil, em relatório, destaca ainda que os dois últimos mencionados já se encontravam custodiados pela prática de delito diverso. "A operação contou, ainda, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e da Secretaria de Administração Penitenciária", diz a PC.