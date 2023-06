Usuário de drogas é morto com facada nas costas no bairro da Pratinha, em Belém

João Batista Cardoso de Souza, 38 anos, foi morto com uma facada nas costas na madrugada desta sexta-feira (30), na passagem Nova Jerusalém, próximo à passagem Samaritana, no bairro da Pratinha, em Belém. Segundo militares do 24º Batalhão, a vítima era usuária de drogas e estava com outros homens em uma invasão que fica próxima de onde o crime ocorreu.

A suspeita da polícia é de que nessa ocupação tenha ocorrido alguma discussão, supostamente, envolvendo drogas, que terminou com João sendo esfaqueado. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia preso pelo homicídio.

Segundo relato dos agentes, após João ter sido atingido por uma arma branca, ele teria saído andando, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no meio da Passagem Nova Jerusalém, por volta das 5h. A vítima, segundo a polícia, não tinha antecedentes criminais.

O perito criminal João Elias disse que os familiares do homem morto asseguraram a versão dada pela polícia que ele era usuário de drogas. Além disso, com base no trabalho perinecroscópico - exame feito por peritos criminais no local de crime – foi possível entender que João teria entrado em luta corporal. “As informações dos familiares são de que ele (João Batista) era usuário e estava utilizando drogas na área de invasão, se desentendeu, provavelmente com os outros usuários e um deles acabou dando uma facada nele. Nas costas (o ferimento)”, esclareceu.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à PC sobre o assassinato de João e aguarda retorno.