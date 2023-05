Mulher é morta a tiros no bairro da Pratinha, em Icoaraci, na tarde deste sábado (6)

Uma mulher, identificada como Sandra Nunes Castro, foi morta a tiros na tarde deste sábado (6), no bairro da Pratinha, em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo informações de testemunhas, a autoria do crime é de um grupo de cinco indivíduos, que cercou a vítima e efetuou os disparos de arma de fogo contra ela.

Testemunhas informaram ao Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que o grupo de cinco suspeitos chegou ao local dois a pé, dois de bicicleta e um de motocicleta. Eles fugiram após a ação. Não há a confirmação de quantos tiros atingiram a mulher.

O caso ocorreu em um endereço que não é o da residência da vítima, segundo o Ciop, na Travessa Águas Limpas, nas proximidades da Passagem São Vicente. A ocorrência foi atendida por militares do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que seguem com as diligências para descobrir a motivação do crime e identificar e localizar os suspeitos.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.