Homem é preso por manter mulher refém dentro de açougue na Augusto Montenegro, em Belém

Um homem, ainda não identificado, foi preso por manter uma mulher refém, na manhã desta sexta-feira (30), dentro de um açougue, localizado na avenida Augusto Montenegro, próximo de um posto de gasolina, no bairro Parque Verde, em Belém. Segundo a polícia, o caso teria iniciado por volta das 10h40. Não há relato de feridos. Ele se entregou depois de quase uma hora depois de tudo ter começado.

Militares do 24º Batalhão acompanharam o caso e seguiram tentando negociar com o homem, para que ele liberasse a vítima e se entregasse. Em uma filmagem, é possível ouvir alguns curiosos questionando o que estaria acontecendo. Até que surge um rapaz falando ao fundo que o suspeito teria pego a vítima de dentro um ônibus e a levado para dentro do estabelecimento. “Assalto com refém. Ele pegou a mulher desse ônibus levou para dentro”, diz ele.