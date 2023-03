Refém na Augusto Montenegro: Yann se esfaqueou para ser socorrido e sair do local, diz defesa

Ainda durante a audiência de custódia à qual foi submetido na quarta-feira (15), o sequestrador Yann Carlos Monteiro Barroso declarou que, no dia do sequestro que durou mais de 17 horas, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, cravou uma faca no próprio pescoço com intenção de ser socorrido para sair logo dali.

“Não tentei me matar. Na hora em que a menina (Ana Júlia) foi libertada, a polícia correu toda em cima de mim e eu estava ainda com a faca na mão direita, enfiei no meu pescoço para ver se eles me socorriam e não me matavam”, assumiu o sequestrador à advogada Marilda Cantal, que o defende.

“Se eu quisesse me matar, eu não tinha feito isso do lado direito. Ia para o esquerdo, que é onde tem a jugular”, explicou o rapaz à sua defensora.

