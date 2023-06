Suposto faccionado é preso, em Ananindeua, por homicídio qualificado; crime ocorreu em Bragança

​Um homem, identificado como Dhemeson José do Carmo Santos, 24 anos, foi preso nesta segunda-feira (19), no bairro do Aurá, em Ananindeua, pelo crime de homicídio qualificado, que ocorreu em 28 de março passado, na Vila de Caratateua, no município de Bragança, nordeste paraense. As investigações apontam que Dhemeson supostamente integra uma facção criminosa e o assassinato teria ocorrido porque a vítima cometia furtos na região.

Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal de Bragança, o qual foi cumprido pelas equipes de policiais civis da Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, da Região Integrada de Segurança Pública (RISP) de Bragança e do Núcleo de Atend​​imento Integrado (NAI) de Capanema, também no nordeste paraense.

O suspeito, que já era monitorado pela equipe de inteligência, foi capturado pelas equipes policiais quando saía de sua residência no bairro do Aurá. Dhemeson foi conduzido para a Seccional Urbana de Ananindeua, onde foram realizados os procedimentos legais. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado para custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).