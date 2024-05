Quase 500 pares de tênis falsificados são apreendidos em Conceição do Araguaia

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam 492 pares de tênis falsificados que estavam escondidos em um caminhão, nesta sexta-feira (17), em Conceição do Araguaia, na PA-447, km 15, sudeste do Estado. O automóvel vinha de Franca, em São Paulo, e tinha como destino várias cidades do sudeste paraense, como Parauapebas, Conceição do Araguaia, Redenção e São Félix do Xingu. A mercadoria foi avaliada em R$ 73.8 mil.

"O condutor do veículo apresentou documentação fiscal de várias mercadorias, como pisos cerâmicos, porcelanatos e botas, mas um lote de sapatos chamou a atenção da fiscalização por estar com valor muito abaixo do mercado. Após a verificação da carga, foram encontrados 492 pares de tênis, que foram fotografados e enviados para o Grupo de Proteção à Marca (BPG). Por meio de laudos oficiais, o BPG confirmou que se tratava de produtos contrafeitos, ou seja, falsificados", contou o coordenador da unidade da Sefa no Araguaia, Cicinato Oliveira.

Foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 19.630,80. A Polícia Civil foi comunicada do fato e foi lavrado um boletim de ocorrência.