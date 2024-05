Suspeito de fraude bancária é preso ao tentar habilitar aplicativo em agência de Abaetetuba

Igo da Silva Oliveira, suspeito de fraude bancária e uso de documento falso, foi preso na tarde da última quinta-feira (16), no momento em que tentava realizar uma ação criminosa em uma agência bancária no município de Abaetetuba, nordeste paraense. O caso foi registrado por volta das 12h30, quando uma funcionária desconfiou do suspeito e acionou as autoridades policiais.

De acordo com o relato da funcionária à polícia, o suspeito havia manipulado o sistema bancário de um cliente e apresentava uma identidade falsa com o objetivo de ativar o aplicativo bancário em um dispositivo móvel. Percebendo a ação suspeita, a funcionária repassou a situação para conhecimento da polícia.

Os policiais se deslocaram à agência e conseguiram deter o suspeito ainda dentro do estabelecimento financeiro.

Após a prisão, o homem foi levado para a delegacia, onde foram realizadas as medidas legais necessárias. Posteriormente, o suspeito foi transferido para o presídio de Abaetetuba, onde aguarda os procedimentos judiciais. A polícia não forneceu detalhes acerca do depoimento de Igo.