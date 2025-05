Colisão entre cavalo mecânico e caminhões deixa 3 pessoas mortas na BR-316, em Santa Izabel do Pará

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito na noite de quarta-feira (7/5), no km 31 da BR-316, no município de Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana de Belém. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência envolveu uma colisão traseira entre três veículos de carga, sendo dois caminhões que estavam parados no acostamento e um cavalo mecânico (SR) que colidiu com os demais, ocasionando um engavetamento.

As vítimas foram identificadas como Lucivaldo Santiago Gomes, Artur Junior Barros e Silva e Claudinei Rodrigues Martins. Além dos óbitos, ao menos uma pessoa ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao hospital de Santa Izabel. Até o momento, o estado de saúde dela é desconhecido.

Segundo a Polícia Civil, o condutor de uma das carretas fugiu do local e está sendo procurado. “A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. Uma quarta vítima foi encaminhada para atendimento médico. Equipes da delegacia de Santa Izabel trabalham para identificar e localizar o motorista da carreta que fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) sobre o acidente. Em nota, o CBMPA informou que: “cinco pessoas se envolveram no acidente. Três das vítimas não resistiram aos ferimentos, enquanto as outras duas foram resgatadas com vida pelos socorristas e uma foi encaminhada para atendimento médico”.