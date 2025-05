Mulher confessa ter matado o marido a facadas após briga e consumo de álcool em Marabá

Ana Paula Dias Rocha confessou ter matado o próprio marido, Antônio Brito dos Santos, de 30 anos, na madrugada desta quinta-feira (8), na Praça da Criança, localizada na Folha 20, no Núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste paraense. A vítima foi atingida por um golpe de faca no peito e morreu a poucos metros do Hospital Municipal de Marabá, onde buscaria atendimento médico após já ter sido ferido anteriormente pela esposa. A suspeita está presa e uma arma branca foi apreendida pela polícia.

De acordo com informações do delegado Vinicius Cardoso das Neves, superintendente regional da Polícia Civil no Sudeste do Pará, ao site Correio de Carajás, o casal morava na Vila Baião, na zona rural do município. A briga entre os dois começou ainda em casa, na noite de quarta-feira (7), quando ambos consumiam bebida alcoólica. Durante a discussão, Ana Paula desferiu um golpe de facão no pé de Antônio.

Mesmo ferido, o homem decidiu ir com a companheira até a cidade em busca de atendimento médico. No entanto, durante o trajeto, o casal ainda fez uma parada em um bar no bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Invasão da Coca-Cola, para continuar consumindo bebida alcoólica.

Horas depois, na madrugada desta quinta, os dois decidiram seguir até o hospital, mas Antônio não resistiu. Ele foi encontrado morto na Praça da Criança com um ferimento de arma branca no peito.

A Polícia Civil atendeu à ocorrência e, desde o início, apontou Ana Paula como principal suspeita. A confirmação veio posteriormente, com a própria autora confessando o crime. A Delegacia de Homicídios de Marabá está à frente das investigações e realiza diligências na zona rural onde o casal vivia.

“A primeira agressão, ainda na residência do casal, foi motivada por uma discussão com a utilização de bebida alcoólica. No caminho para o hospital, pararam num bar para consumir mais bebida. O abuso de álcool e a desavença desse casal talvez tenha sido a motivação (para o assassinato)”, disse o delegado Vinicius Cardoso.