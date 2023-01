Operação 'Madrugada da Paz' intensifica a presença policial na Grande Belém

Um nova operação policial foi deflagrada pela Polícia Militar na última sexta-feira (13), na Grande Belém. A chamada 'Madrugada da Paz II' intensifica o policiamento ostensivo em áreas estratégicas para coibir crimes no período em que o fluxo de pessoas e veículos é reduzido nas ruas, no intervalo entre as 23h e 02h. Na prática, 124 viaturas e quase 800 agentes passam a fazer rondas em locais onde as manchas criminais apontam maior necessidade de policiamento. As ações serão realizadas até o dia 31 de janeiro.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Junior, a ação intensifica o policiamento e permite o maior acesso da população aos serviços da segurança pública.

"Nossas tropas estão garantindo o aumento da visibilidade de viaturas e efetivos nas ruas da região metropolitana, onde temos mais de 2,5 milhões de pessoas. Portanto, a efetividade de ações preventivas, repressivas, mantendo a ordem pública e o auxílio na redução da criminalidade, gera mais segurança para a população paraense", afirmou o comandante-geral da PM.

A operação é coordenada pelo Departamento-Geral de Operações (DGO). Pontos específicos das avenidas Pedro Miranda, Almirante Barroso, Augusto Montenegro, Bernardo Sayão, Siqueira Mendes, Centenário, Arterial 18, Mário Covas, Perimetral, Pedro Álvares Cabral, Rodovia BR-316, entre outros, estão recebendo o reforço no policiamento.

A iniciativa integra viaturas e agentes dos Comandos de Policiamento da Capital I e II, Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), Comando de Policiamento Ambiental (CPA), Comando de Missões Especiais (CME) e Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Operação 'Polícia Mais Forte' continua

Outra operação continuará acontecendo é a "Polícia Mais Forte", iniciada em 2019, a qual ocorre diariamente no período de 17h às 23h, com viaturas distribuídas por diversos pontos da Região Metropolitana de Belém, prevenindo ações criminosas para garantir o acesso da população aos agentes, se necessário, de forma célere.

"Prevenir e coibir a prática de delitos, especificamente roubos, furtos e crimes violentos, além de garantir mais presença nas vias, é o grande diferencial para não apenas gerar uma sensação de segurança, mas irmos além, garantindo essa paz social e também demonstrando isso por meio da redução dos indicadores de criminalidade. Para isso, ainda que seja um horário com o menor fluxo de pessoas em circulação, a PM segue nas ruas com ações estratégicas para que a população saiba que a segurança pública está atuando 24h todos os dias", pontuou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado.