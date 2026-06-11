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Polícia

Mulher tira pistola da vagina durante abordagem da Polícia Militar

A atitude da mulher surpreendeu diversas pessoas por conta dos riscos da pistola poder disparar a qualquer momento dentro de suas partes íntimas

Victoria Rodrigues
fonte

A mulher foi encaminhada para a delegacia da Cidade Ocidental. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) abordou uma mulher que tirou uma pistola calibre 9 mm, carregada, da vagina, nesta quinta-feira (11), na Cidade Ocidental, que fica situada no Entorno do Distrito Federal. O caso chamou a atenção dos policiais e de diversas pessoas nas redes sociais pela forma inusitada que ela decidiu colocar a arma introduzida no órgão genital e, principalmente, pelos riscos da pistola disparar no corpo.

No momento da abordagem, a mulher retirou a arma da calcinha com bastante dificuldade, enquanto os policiais estavam armados para evitar qualquer tentativa de fuga no local. Ao verem o objeto, as expressões dos agentes mudaram rapidamente, então eles passaram a ficar preocupados com o que viram na abordagem e pegaram imediatamente a arma das mãos da suposta criminosa quando ela conseguiu tirá-la. 

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O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (5/6)

Como foi realizado o flagrante?

A abordagem policial iniciou quando integrantes do 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam a informação de que havia um casal transitando de motocicleta pelas ruas da região. Assim que avistou o chamado, a Polícia Militar foi atender o ocorrido e, ao chegar no local, encontrou os dois, sendo que a mulher estava com uma pistola Taurus PT 92 nas partes íntimas, que continha duas munições.

Após o companheiro ser questionado sobre o motivo que levava eles a estarem armados, ele desacatou os policiais e respondeu que estavam "apenas procurando um homem que teria assaltado a mãe dele". No final da abordagem, foi constatado que o condutor da motocicleta não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o casal foi encaminhado para a 5ª Delegacia Regional de Polícia da Cidade Ocidental para a apuração do caso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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