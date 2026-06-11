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Polícia

Polícia Civil prende mãe que agrediu filha de 13 anos com paulada na cabeça em São Miguel do Guamá

Menina precisou levar dois pontos devido a corte profundo na cabeça

O Liberal
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Mãe foi presa suspeita de agressões físicas graves contra filha de 13 anos em São Miguel do Guamá. (Divulgação / Polícia Civil)

Uma mãe foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (11), investigada pelo crime de maus-tratos contra a própria filha, uma adolescente de 13 anos. A menina foi agredida pela mãe com um pedaço de madeira na cabeça. A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de São Miguel do Guamá, prendeu a mãe em flagrante.

O golpe provocou uma lesão aberta no couro cabeludo, causando intenso sangramento e exigindo atendimento médico imediato. Em razão da gravidade do ferimento, a adolescente precisou receber dois pontos de sutura.

O caso foi comunicado à Polícia Civil pelo Conselho Tutelar de São Miguel do Guamá, que apresentou fotografias dos ferimentos e relatou a gravidade dos fatos. Após receberem a denúncia, policiais civis realizaram diligências e localizaram a investigada em sua residência, efetuando a prisão em flagrante.

De acordo com as apurações dos órgãos competentes, a agressão não foi um episódio isolado. Registros do Conselho Tutelar encaminhados ao Ministério Público em outubro de 2025 já apontavam que a adolescente era vítima de agressões constantes praticadas pela própria mãe. Familiares já habiam relatado que a menor era frequentemente espancada com pedaços de madeira, evidenciando um histórico de violência física que se prolonga desde o ano passado.

Além disso, informações colhidas durante a investigação apontam que a suspeita faz uso frequente de bebidas alcoólicas. A mãe suspeita costuma aproveitar os momentos em que está embriagada para praticar agressões contra a filha, comportamento que teria se repetido diversas vezes ao longo dos últimos meses.

Após a repercussão do caso, a mãe investigada chegou a divulgar um vídeo em redes sociais tentando justificar sua conduta. Os elementos colhidos pela Polícia Civil, incluindo relatos de familiares, informações do Conselho Tutelar e o histórico de agressões registrado anteriormente, apontam para uma situação reiterada de violência praticada contra a adolescente.

De acordo com a polícia, a agressora desferiu deliberadamente o golpe na cabeça da vítima, região especialmente sensível do corpo humano, causando uma lesão corto-contusa que resultou em intenso sangramento.

Diante da materialidade e dos indícios de autoria, a investigada foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal.

A Polícia Civil reforçou a importância das denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Qualquer situação de agressão deve ser imediatamente comunicada aos órgãos de proteção e às autoridades policiais.

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