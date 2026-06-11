Suspeito de assalto milionário a joalheria é preso com arma e possíveis joias roubadas, em Belém

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (11), um homem investigado por participação no assalto a uma joalheria no bairro da Campina, em Belém. A ação foi realizada por equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que também apreenderam uma arma de fogo, drogas e objetos com características semelhantes às joias levadas durante o crime.

O roubo ocorreu em abril deste ano e chamou a atenção pela forma como foi executado. Segundo as investigações, os criminosos usavam roupas semelhantes às da Polícia Civil e simularam uma diligência policial para entrar no estabelecimento. Após acessar a joalheria, o grupo subtraiu diversas peças, causando grande prejuízo às vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, durante o andamento das investigações surgiram informações de que um dos suspeitos estaria se preparando para praticar outro crime patrimonial. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele tentou fugir, mas acabou localizado escondido no forro da própria residência.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiado, escondido dentro de uma caixa d’água, além de porções de substância semelhante à maconha. Também foram apreendidos diversos objetos que podem ter relação com o assalto à joalheria.

“Nas buscas realizadas no imóvel, foram apreendidos um revólver calibre .38 municiado, escondido no interior de uma caixa d’água, além de substância entorpecente análoga à maconha. Também foram localizados diversos objetos com características compatíveis com joias, que foram apreendidos para averiguação de procedência e possível vinculação ao roubo investigado”, afirmou o delegado Arthur do Rosário, diretor da DRFR.

Na sede da especializada, o suspeito confessou participação no roubo e relatou detalhes sobre a atuação do grupo criminoso. Com base nas informações prestadas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado.

Segundo o delegado, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

As investigações apontam que, até o momento, cinco pessoas já foram identificadas como participantes do assalto. Quatro delas foram presas, enquanto uma morreu durante confronto armado com a polícia.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para identificar outros envolvidos, recuperar os bens subtraídos e responsabilizar todos os integrantes da associação criminosa.