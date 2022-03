Mulher é assasssinada a tiros em Santa Bárbara

Roseane Cordeiro Torres, de 46 anos, foi executada a tiros nesta quarta-feira (3), no município de Santa Bárbara, na região metropolitana de Belém. Moradora da comunidade há 18 anos, ela foi encontrada sem vida dentro da pequena casa de alvenaria, rente à janela do quarto. A vítima morava sozinha no ramal do 29, na estrada de Jenipaúba, com acesso pela rua do Pau D'arco, no assentamento Abril Vermelho.

VEJA MAIS

"O que observamos é que forçaram a porta. Roseane deve ter ouvido barulho e se trancou dentro do quarto, mas se aproximou da janela e, nesse momento, foi atingida pelos disparos. O vidro está estilhaçado e o corpo dela está no chão, com o celular ainda na mão. Vamos recolher este celular e ele é uma grande fonte de informações para nós", informou o chefe da delegacia de polícia de Santa Bárbara, Evandro.

Vários vizinhos contaram aos policiais que ouviram o barulho de uma motocicleta entrando no terreno de Roseane, por volta das 3h da madrugada e, em seguida, ouviram o estampido de três tiros. Nas proximidades, populares se aglomeram na frente da casa da agricultora e lamentavam a violenta morte.

Na localidade, várias mulheres afirmaram que Roseane era uma lutadora e gostava de trabalhar. Recentemente, ela própria havia construído um tanque de alvenaria para criar peixes para comercializar. A vítima era trabalhadora rural e se mantinha da venda de açaí, cultivado em seu terreno, de 200 metros de frente por mil metros de fundos.

"Nada foi roubado da casa, nem mesmo a televisão bem próximo da porta de saída. O que temos de levantar é o motivo deste assassinato. A vítima não tem passagem pela polícia e o histórico dela é de uma mulher pacata e trabalhadora. A casa dela está em construção. Como é possível ver, tinha um homem trabalhando aqui. Ela também, ao que soubemos, recebia recursos diretamente do INCRA para construção da casa em alvenaria, então não sabemos se essa pessoa que a matouachava que Roseane tinha dinheiro guardado. Tudo ainda será investigado", detalhou o delegado.

Roseane deixa seis filhos adultos, que desde dezembro do ano passado moram com o ex-marido da vítima, no estado de Santa Catarina.