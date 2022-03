Jovem é morta a tiros em Icoaraci; Polícia investiga o caso

A Polícia Civil apura as circunstâncias do assassinato de uma jovem identificada como Juliana Monteiro, 24 anos. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios. A jovem saiu de casa na sexta-feira (25) e não regressou. No dia seguinte, portanto, no sábado (26), por volta das 19 horas, ela foi encontrada muito ferida às proximidades de uma igreja na rodovia Arthur Bernardes, no Distrito de Icoaraci.

O serviço Samu foi acionado, e a mulher foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na rodovia BR-316. No entanto, Juliana não conseguiu resistir aos ferimentos e veio a falecer na unidade hospitalar, por volta das 21h30.

Em nota, neste domingo (27), a Polícia Civil informa que "o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Icoaraci e que diligências estão sendo realizadas para localizar os envolvidos". Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido, como repassa a PC.

Nas redes sociais, circula postagem informando:"Juliana Monteiro, era uma jovem alegre, cheia de sonhos. Infelizmente, esses sonhos foram interrompidos". É destacado também: "Segundo informações preliminares, ela foi alvejada com aproximadamente 5 tiros. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime".