Mãe do prefeito de Tucuruí é assaltada por dupla de moto; policial à paisana prende acusado

Um homem assaltou a mãe do prefeito de Tucuruí, no sudeste do Pará. O roubo ocorreu na tarde de sexta-feira (25). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do roubo. O bandido estava acompanhado de um comparsa, que o aguardava em uma motocicleta. O assalto foi divulgado pelo portal Debate Carajás, com informações do Native News.

Nas imagens, é possível ver que a mulher está no carro. O veículo está estacionado em frente à residência dela. Na sequência, aparecem os dois bandidos. O da garupa desce e atravessa a rua correndo e pratica o roubo. Um dos homens foi preso por por um policial à paisana. Ele foi autuado em flagrante por roubo e está à disposição da Justiça.

O outro fugiu, mas foi identificado e está sendo procurado pela polícia. Uma arma de fogo e celulares foram apreendidos. A Polícia Civil investiga a participação dele e do comparsa em outros assaltos registrados na cidade, alguns deles cometidos na mesma sexta-feira.