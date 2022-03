Presidente da Câmara Municipal de Tucuruí é atropelado por motociclista

O presidente da Câmara Municipal de Tucuruí, Antonio Carlos de Sousa, de 63 anos, popularmente conhecido por Titonho, sofreu fratura em um braço após ser atropelado na manhã desta sexta-feira (4) na região central da cidade.

O acidente de trânsito ocorreu por volta das 11 horas. O parlamentar estacionou veículo dele numa lateral da avenida Lauro Sodré, em frente ao Cemitério Jardim da Saudade. E, ao caminhar para o outro lado da pista, acabou atropelado por uma motociclista.

Uma equipe do Samu prestou os primeiros procedimentos e encaminhou o político para o Hospital Regional de Tucuruí. Titonho sofreu fratura em um dos braços. A assessoria do parlamentar informou que o quadro de saúde do polícia é estável. As informações são do Correio de Carajás.