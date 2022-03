Pedreiro encontra quase R$ 5 mil e devolve, em Tucuruí: 'Não pensei duas vezes'

​O pedreiro Dulcivaldo Ramos usou as redes sociais para localizar a dona de uma quantia de R$ 4.844,00 em dinheiro, que ele encontrou nas proximidades da rodoviária da cidade de Tucuruí, no sudeste paraense, na sexta-feira (12). Ele fez um vídeo das cédulas e anunciou que devolveria para quem soubesse a quantia exata e apresentasse o comprovante bancário. "Estava caído no chão, embrulhado em um pacote, tipo um envelope", conta ele. As informações são do UOL.

Para tentar localizar o proprietário, Dulcivaldo fez o vídeo e o encaminhou a um portal de notícias local. O vídeo repercutiu e, apesar do teor, apenas uma pessoa entrou em contato com ele no dia seguinte à publicação.

"Só a vizinha dela que me ligou e contou que ela estava desesperada, porque tinha perdido o dinheiro. Marquei de encontrar com elas ontem. Pedi para dizer a quantia certa e apresentar o comprovante (bancário). Só aí que devolvi". A proprietária do dinheiro é pescadora e pediu para não ser identificada. O dinheiro era referente à quatro parcelas do seguro defeso - um valor recebido pelos pescadores durante o período de reprodução dos peixes, em que eles ficam sem trabalho.

"Devido à quantia, ela não acreditava que ia recuperar, mas eu não pensei duas vezes. Podia ser qualquer quantia que eu iria procurar o dono", afirmou o pedreiro. Dulcivaldo Ramos trabalha como autônomo fazendo pinturas e obras na cidade e diz que sempre teve esse tipo de atitude. "O principal é não ficar com o que não é da gente. Mesmo sendo dinheiro, tem como devolver”.