Gari encontra 4 mil jogado no lixo por engano e devolve para o dono

Em Novo Hamburgo, Porto Alegre, um gari encontrou uma sacola com quatro mil reais que foi jogada no lixo por engano, na última terça-feira (4). Quando se deu conta do engano, o dono da quantia foi imediatamente ao Centro de Reciclagem do município. As informações são do G1 Nacional.

O dinheiro pertencia ao aposentado José Roque de Lima, de 56 anos, e serviria para pagar as contas do mês. O engano aconteceu porque José levou a sacola junto com outras para fora da residência para serem recolhidas por um caminhão.

"Eram minhas economias para pagar meus boletos. Quando me dei conta, peguei a moto e vim até a central de lixo, mas não encontrei o dinheiro", disse. A alternativa foi buscar os recicladores. O Centro de Reciclagem de Novo Hamburgo fica no bairro Roselândia, a 14 km da rua onde o aposentado mora.

O responsável por encontrar a sacola foi Wesley Moraes. "A gente procurou, encontrou o dinheiro e avisou o dono", conta o gari.