Gari de Belém flerta com jovem na rua e desabafa sobre repercussão do 'match'

Um gari identificado como Edivan Cley usou suas redes sociais na noite de quarta-feira (24) para desabafar sobre um episódio de preconceito vivido devido a sua profissão. No longo relato, ele ressalta a importância de um gari na cidade e revela um comentário desagradável que duas meninas com quem ele estava conversando tiveram que ouvir.

"Vou começar esse texto "desabafo" explicando a importância de nós garis na sociedade... Um gari trabalha com a limpeza das vias públicas. Ele é responsável por varrer diariamente ruas, praças, parques, dentre outros locais públicos. Ele trabalha para que as cidades estejam diariamente limpas e em boas condições de habitação. Isso faz com que este profissional seja essencial no ambiente urbano. Bom, que isso tenha um sentido para as pessoas que julgam-se superiores a nós", inicia ele no texto, antes de relatar o ocorrido.

Segundo o jovem, o episódio aconteceu durante a tarde de trabalho, quando duas meninas passaram por ele e ficaram lhe observando. "Eu retribuí o olhar e chegou a uma certa distância, dei tchau para elas, as mesmas voltaram. Conversamos um pouco e trocamos contato. Quando foram embora, mais ali na frente (quando elas passaram por dois idiotas que viram toda a situação), comentaram isso que vocês irão ler no print". Veja o print:

(Reprodução)

O desabafo do rapaz comoveu vários seguidores, que ressaltaram o orgulho que sentem do amigo e da sua profissão. "Você é um cara sensacional, esses comentários ridículos jamais irão mudar isso!", disse um. No seu Instagram, ele sente orgulho do seu pão de cada dia e compartilha fotos no trabalho.