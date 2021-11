Garis ajudam mulher e realizam parto do meio da calçada

Os garis Márcio André Pereira e Marcelo dos Santos realizaram o trabalho de parto de uma mulher, na madrugada de domingo (14), no calçadão de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo Márcio André, a dupla estava quase finalizando os serviços quando ouviu um pedido de socorro pelas ruas, por volta das 3h40 da madrugada. "Quando nos aproximamos, ela disse que a criança estava nascendo, e a gente sem entender como ajudar. Mas nós fomos lá, ajudamos a criança a nascer, a enrolamos e ligamos para os bombeiros e pedimos orientação”, disse. As informações são do G1.

VEJA MAIS

O outro profissional, Marcelo, diz que entrou em desespero quando viu o parto acontecendo. "Eu entrei um pouquinho em desespero, fiquei nervoso. Mas, graças a Deus, ela conseguiu ter o filho dela e eu consegui ajudar da melhor forma possível. É uma coisa com a qual eu não tenho experiência nenhuma, mas deu tudo certo".

A mãe e o bebê foram encaminhados para o Hospital Miguel Couto e, segundo a avó da criança, eles passam bem. ”Eu agradeço os garis que a atenderam, socorreram e chamaram os bombeiros rápido. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês dois que ajudaram a minha filha”, agradece Valéria.