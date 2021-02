Fãs dos garis do bairro, menino faz surpresa para homenageá-los

Nem Super Man, nem Homem de Ferro e nem Capitão América. Os verdadeiros heróis do pequeno Erick Medeiros, de apenas 2 anos e 10 meses, são nada menos que os coletores de lixo do seu bairro. Toda quarta e sábado, dia em que a equipe da limpeza pública da cidade de Navegantes (SC) passa recolhendo o lixo urbano, o menino aguarda com ansiedade a chegada dos trabalhadores. Basta ouvir o barulho do caminhão se aproximando que Erick corre para vê-los.

E foi com a avó que o menino aprendeu a reconhecer o trabalho dos auxiliares de limpeza. Ela costuma oferecer água sempre que eles passam e desde pequenino Erick observava a relação de carinho dela para com eles. Segundo o pai, Alcir, foi daí que nasceu o encanto do filho pelos coletores. "Ele nem sequer caminhava direito e já ficava olhando quando eles passavam e paravam aqui para tomar a água que minha sogra oferecia", conta. “Sempre que escutava o barulho do caminhão já parava tudo para ver os coletores passarem”, relembra.

Agora quem repete o mesmo gesto de carinho e reconhecimento é o menino, que por ainda ser pequeno, precisa da ajuda da avó para recepcionar os trabalhadores com as garrafas de água gelada. Oziel é um dos coletores que não pode passar reto pela casa de Erick sem dar uma atenção especial ao menino, que chora quando não vê os seus heróis passarem. “É muito gratificante ver uma criança reconhecer o nosso trabalho”, diz ele.