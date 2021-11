Após preconceito, gari de Belém ganha apoio da web e da secretaria de saneamento

Edivan Cley, gari que desabafou sobre um episódio de preconceito vivido devido a sua profissão, ganhou as redes sociais na última quarta-feira (24) . No relato, ele ressaltou a importância de um gari na cidade e revelou comentários desagradável que duas meninas com quem ele estava conversando tiveram que ouvir de outros dois rapazes.

A mensagem ganhou uma repercussão enorme nas redes, chegando até a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan), que postou em seu perfil no instagram, a importância da profissão para a cidade e, consequentemente, para a população.

Vários internautas não deixaram de dar o seu apoio a Ediclay, que agradeceu todo o carinho e atenção. Nas postagens é possível ver muita gente falando da sua garra e competência. "Vergonha é ter uma pessoa dessa na sociedade hoje em dia. Julgar uma pessoa como você. Orgulho de ti", declarou uma seguidora.

