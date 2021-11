Taxista devolve R$ 4 mil recebidos por engano via PIX

O taxista José Valdemir tomou um susto quando recebeu R$ 4 mil na última sexta-feira (29), via PIX. A transferência foi realizada por engano para a conta do motorista de 49 anos, que devolveu o valor integral. Ele conta que a quantia seria destinada ao tratamento médico da pessoa que fez a transação bancária por engano. O caso aconteceu em Fortaleza (CE) e foi destaque no jornal O Povo.

Valdemir dirige táxi há 15 anos e conta que foi surpreendido com o alto valor logo que acordou. Ele teve a ajuda da Polícia Civil do Estado do Ceará para conseguir devolver a quantia. O valor foi transferido por uma mulher de 58 anos. Ela utilizaria o dinheiro para dar prosseguir com o tratamento contra um câncer.

"Ela está passando por um problema de saúde, esse dinheiro, inclusive, era para ter ido para a conta de um médico, mas no fim deu certo, e agora o caso está rodando o mundo inteiro", disse o taxista.

Após o taxista procurar a polícia, os agentes conseguiram localizar a mulher, que recebeu de volta o valor para a sua conta.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima explicou que o dinheiro transferido por engano seria utilizado para pagar os custos dos medicamentos e dos procedimentos referentes ao câncer que está tratando.

“É isso aí, fica o bom exemplo para as pessoas”, completou José Valdemir.