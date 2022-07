Mulher denuncia tentativa de estupro por suposto Policial Militar no Pará

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Santarém está investigando um suposto caso de tentativa de estupro e agressão a uma jovem ocorrido na noite desta terça-feira (12). O crime teria sido praticado por um suposto policial militar que estaria armado. A jovem procurou a delegacia para fazer a denúncia na manhã desta quarta-feira (13).

Na ocasião do ocorrido, a mulher estava andando na rua sozinha quando foi abordada pelo homem que conduzia uma motocicleta; ele vestia uma farda da PM. O suposto policial teria oferecido carona, a jovem não aceitou, no entanto, a recusa não teria sido suficiente para o homem parar de insistir, logo em seguida, ele teria intimidado a vítima mostrando uma arma de fogo. Diante da investida, com medo, ela teria aceitado a carona.

De acordo com a delegada da Deam, Andreza Alves, a denunciante acredita que o homem seja um PM. “A moça procurou a delegacia, hoje pela manhã, informando que um homem de farda, que ela acreditava ser um policial, mas não sabia precisar se era ou não, teria ameaçado ela com uma arma e feito ela subir na moto,mediante ameaças, e levado ela para um motel”, contou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, no motel o homem tentou manter relações sexuais com a moça, que não aceitou e foi agredida por ele.

“Teria agredido com socos no braço e no rosto. Ela está com lesões nesses locais. Começamos a diligenciar e pelo o que apuramos até agora, realmente parece ser um policial militar mesmo”, detalhou.

Após a tentativa de estupro e a agressão o suposto militar teria deixado a denunciante em um bairro distante do centro da cidade.

A vítima relatou à polícia que o suposto policial teria ficado o tempo todo usando um capacete, o que dificulta mais ainda a identificação.

A redação integrada de O Liberal solicitou o posicionamento da PM sobre o caso e aguarda retorno.