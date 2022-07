Suspeito de agredir e estuprar mulher é preso em Novo Progresso

​​O principal suspeito de derrubar, agredir e estuprar uma jovem de 23 anos no município de Novo Repartimento, no sudeste paraense, foi preso pelas polícias Civil e Militar, na tarde deste domingo (3). O homem foi identificado como Claudionor SanDesk, de 44 anos. Ele foi localizado depois que as polícias analisaram imagens das câmeras de segurança das proximidades de onde o fato ocorreu, na madrugada do último sábado (2). Com a notícia da prisão, uma multidão se deslocou para a delegacia de Polícia Civil do município, possivelmente para linchar o suspeito.

De acordo com a PM de Novo Progresso, buscas foram feitas até a captura do suspeito. Nas imagens analisadas na data e horário em que a violência foi registrada, segundo a polícia, é possível ver o momento da suposta fuga do homem. O principal suspeito teria passado em um carro, modelo Renault Kwid cinza, em frente a um comércio na esquina da rua Santiago com a Cristalina.

O automóvel estaria com o pneu direito dianteiro furado e a capota quebrada, coincidindo com o mesmo lado em que a vítima alega ter sido batida. De posse das imagens, a polícia realizou diligências em vários bairros, até chegar ao endereço da residência de Claudionor SanDesk.Segundo a PM de Novo Progresso, o suspeito teria escondido o carro nos fundos da residência. Porém, ainda durante a abordagem, a polícia constatou que já havia sido feita a troca do pneu do veículo, mas a capota quebrada foi encontrada dentro do veículo. Com a materialidade necessária, a polícia realizou a prisão de Claudionor e também apreendeu o veículo.Ambos foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso. Com a notícia da prisão espalhando na cidade, a população se deslocou para a frente da unidade policial, na tentativa de linchar o suspeito. Imagens compartilhadas nas redes soc​​iais mostram as pessoas tentando arrancar o portão e derrubando o muro da delegacia. Policiais militares conseguiram conter a situação.

Relembre o caso

Na madrugada do último sábado (2), por volta das 1h, uma jovem de 23 anos estaria saindo da pizzaria onde trabalha, quando teria sido derrubada de sua motocicleta, agredida e estuprada. O suspeito estaria em um carro cinza. De acordo com informações de testemunhas, depois de derrubar a moça da moto, o suspeito desceu do automóvel para praticar a violência. Em seguida, teria fugido sem deixar pistas.

A vítima, que teve a roupa e partes do couro cabeludo arrancadas, foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).​​​​