Mulher é derrubada de moto, agredida e estuprada em Novo Progresso

Uma mulher viveu momentos de terror, na madrugada deste sábado, 2, na cidade de Novo Progresso, no sudoeste paraense. Ela estaria saindo da pizzaria onde trabalha, por volta das 1h, quando foi derrubada da motocicleta em que estava, agredida e estuprada. Com informações do site Folha do Progresso.

O suspeito, que ainda não foi identificado nem localizado, estaria em um carro cinza. De acordo com informações de testemunhas, depois de derrubar a moça da moto, o suspeito desceu do automóvel para praticar a violência. Em seguida, teria fugido sem deixar pistas.

A mulher foi encontrada por populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi levada para um hospital da cidade em estado grave. A jovem teve a roupa e partes do couro cabeludo arrancadas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima jogada ao chão, enquanto esperava pelo Samu. As cenas são chocantes e, por questão de respeito à mulher, não serão mostradas nesta matéria.

Nas redes sociais, amigas da jovem lamentaram o ocorrido e aproveitaram para pedir justiça. “Sou mulher e mereço ser respeitada. Se agride uma, agride todas. Queremos justiça”.

A reportagem de OLiberal.com entrou em contato com a Polícia Civil, na tarde deste sábado, e aguarda retorno com novas informações sobre o caso.