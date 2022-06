Adolescente revela em carta à mãe que foi estuprada pelo pai durante 11 anos

Uma adolescente de 16 anos revelou, por meio de uma carta à mãe, os abusos praticados pelo próprio pai durante 11 anos. Ela relatou que era estuprada constantemente desde os 5 anos de idade e que ele ameaçava matar ela e o irmão, caso contasse a alguém o que acontecia. O caso aconteceu na cidade de Mongaguá, em São Paulo. Com informações do Uol.

A mãe denunciou o caso à polícia e o homem, de 57 anos, confessou os abusos e teve a prisão cautelar decretada. Em depoimento ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), ela confirmou os abusos e disse que tinha medo de denunciar por conta das ameaças que recebia.

A denúncia foi oficializada junto à Delegacia de Defesa da Mulher do município. O suspeito foi capturado na tarde da última quinta-feira (23). Ele estava escondido em uma propriedade no bairro Jardim Leonor. O homem foi apontado pelas investigações em curso como responsável estupro de vulnerável, cometido de forma reiterada contra a própria filha, durante 11 anos. A Polícia Civil informou que ele confessou os abusos, mas refutou as ameaças de morte.

Com a prisão cautelar decretada, o homem foi conduzido ao sistema penitenciário. O Ministério Público deve avaliar se existem elementos para a abertura de uma ação na Justiça. O caso segue em segredo de Justiça.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)