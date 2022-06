Pai é preso em flagrante acusado de estuprar filho de um ano

Um homem de 39 anos foi preso acusado de abusar sexualmente do próprio filho, uma criança de um ano de idade. O crime aconteceu nesta sexta-feira (17), no município de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. A prisão foi efetuada por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). As informações são do Metropóles.

Testemunhas dizem ter visto o homem com o órgão genital de fora e a criança no colo com parte da fralda aberta. Populares que dizem ter presenciado a cena afirmam que o suspeito fazia movimentos de caráter sexual e a criança gritava muito.

Uma moradora da área saiu para pedir ajuda e avistou uma guarnição, que seguiu até a residência e identificou que a menino era filho do acusado. A mãe da criança não foi localizada.

O homem foi contido por populares, que queriam linchá-lo. Uma guarnição da ROMU foi acionada para dar apoio no local e deu voz de prisão ao acusado. Posteriormente, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil e está à disposição da justiça.

A criança, que ainda não sabe falar, foi levada à UPA para ser examinada pelo médico de plantão. O Conselho Tutelar foi acionado, esteve na Delegacia e na UPA tomando as providências cabíveis necessárias.