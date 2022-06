Professora denuncia suspeita de abuso sexual após ver desenho de aluna

Suspeito de estuprar uma criança, um homem de 45 anos foi preso em Itumbiara, Goiás, nesta segunda-feira (6). O motivo foi uma denúncia feita por meio de um desenho da menina em uma atividade escolar. O grau de parentesco do suspeito com a criança não foi revelado.

VEJA MAIS

A criança, de 12 anos, desenhou um homem indo em direção ao seu quarto depois de sair dos aposentos da esposa, o que chamou a atenção de uma de suas professoras, responsável por acionar o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.

A TV Anhanguera informou que as escolas municipais da região realizaram, desde o dia 18 de maio, atividades no dia do "Faça Bonito", que tem o objetivo de combater a exploração e o abuso contra crianças e adolescentes.