Mulher é encontrada sem roupa e com sinais de agressão em creche abandonada

Uma mulher foi encontrada sem roupa e bastante ferida em uma creche abandonada de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mulher estava com o rosto desfigurado devido aos machucados e se arrastava para fora do prédio, onde anteriormente funcionava a Omep (Organização Mundial para Educação Pré-Escolar). A hipótese é que ela tenha sido espancada e estuprada, mas a vítima não tinha condições de falar.

De acordo com a polícia, a vítima, de aproximadamente 40 anos, pode ser pessoa em situação de rua. Uma testemunha conta que chegava em casa quando um catador de recicláveis informou que havia enxergado a mulher ferida.

“Ele disse assim: ‘largaram uma mulher machucada lá dentro, acho que ela morreu’. Eu e meu vizinho fomos olhar”, relatou o morador da área. Ele disse que foi averiguar e encontrou a mulher caída em um dos cômodos do prédio abandonado. Ela tentava se arrastar para fora do espaço com uma mãe, enquanto a outra estava segurando um sutiã contra os seios. Essa era a única peça de roupa que a vítima possuía, mas que também estava rasgada.

Os homens chamaram a Polícia Militar, que chegou ao local e pediu ajuda aos bombeiros. A vítima foi levada para um hospital onde foi constatado politraumatismos. Ela permanece internada, está consciente, porém, confusa.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)