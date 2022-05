Pai é preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha, em Breves

​Um homem, que não teve identidade divulgada, foi preso na última quarta-feira (4), em Breves, na Ilha do Marajó. Ele é suspeito de abusar sexualmente da própria filha, uma adolescente de 14 anos. Policiais da Superintendência Regional de Polícia Civil (Sudepol) do Marajó Ocidental chegaram até o homem, após a vítima denunciar os abusos para a diretoria da escola onde estuda. Com informações do site Notícias Marajó.

De acordo com a Polícia Civil do Marajó, a vítima sofria os abusos do pai desde os oito anos, quando ainda era uma criança. Na quarta-feira, a adolescente teria chegado chorando à escola e comunicado à direção da instituição de ensino sobre um novo estupro. Imediatamente, a escola acionou o Conselho Tutelar e, então, a Sudepol​​ também foi comunicada.

A adolescente foi submetida ao exame sexológico, que apontou positivo para o estupro. De posse da confirmação, os policiais foram até a casa do suspeito e realizaram a prisão dele, antes que fugisse.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Breves, onde está preso, à disposição da justiça. Ele deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a PCPA, o caso é investigado sob sigilo.

Informações de que a mãe da adolescente sabia e compactuava com os abusos, obrigando a filha a tomar pílulas anticoncepcionais, chegaram a circular nas redes sociais. Mas a Polícia Civil não confirmou essa suspeita.