Motorista suspeito de envolvimento na morte de policias responde a outro acidente de trânsito

O delegado Luis Xavier, titular da Divisão de Homicídios (DH), disse, durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (28), na Delegacia Delegacia Geral da Polícia Civil do Pará (PCPA), no bairro de Nazaré, que o condutor envolvido no acidente que matou dois policiais civis responde na Justiça por outro caso de acidente de trânsito. O suspeito, que é motorista de aplicativo, foi identificado como Agildo Soares de Sousa, de 40 anos. O investigador Clayton Pereira Vila Nova e o preso Bruno Moraes Gomes ocupavam a viatura no momento do acidente e eles permanecem hospitalizados.

Segundo Luis, o crime em que Agildo é acusado ocorreu com o mesmo veículo que causou o acidente que matou o investigador Homero Gois e Silva de Souza e a escrivã Rejane Maria Oliveira da Silva.

“Ele (Agildo) responde a um crime de trânsito similar a esse e inclusive no mesmo veículo. Ou seja, ele é uma pessoa totalmente imprudente. No automóvel dele, a gente não conseguiu identificar, de maneira prévia, nenhum tipo de batida. Pelas imagens que circulam nas redes sociais, o policial (Homero) tentou evitar a colisão e, infelizmente, perdeu o controle do veículo vindo a colidir com o muro da Estação do BRT. O suspeito se evadiu do local do acidente e foi encontrado na casa de familiares em Irituia”, relatou o titular da DH.

A redação integrada de O Liberal tentou conversar com a advogada criminalista Ilca Moraes, que faz parte da defesa do condutor, mas ela não soube informar do que se trata o acidente em que Agildo vem respondendo. “Na realidade, o fato dele, supostamente, responder a esse processo, porque nós não tivemos acesso a essa informação não diz que ele teria cometido. É um outro procedimento que está em apuração”, disse Ilca.

Agildo foi apresentado na DH nesta quarta-feira.

Relembre o acidente que vitimou os policiais

O investigador Homero Gois e Silva de Souza e a escrivã Rejane Maria Oliveira da Silva foram as vítimas do acidente de trânsito. A viatura em que ambos estavam, junto com outros dois passageiros - um custodiado e um agente civil - colidiu com a estação do BRT do Tapanã, localizada na avenida Augusto Montenegro, entre os bairros do Coqueiro, Parque Verde e Tapanã.

O investigador Homero Gois e Silva de Souza e a escrivã Rejane Maria Oliveira da Silva, ambos lotados na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do distrito de Icoaraci, morreram no acidente na tarde desta segunda-feira (26)

Na terça-feira (27), começou a circular pelas redes sociais o vídeo do momento do ocorrido. Nas imagens, é possível ver o carro da cor branca fazendo uma conversão irregular metros antes da Estação do BRT. Em seguida, a viatura da Polícia Civil, que trafegava pela via expressa, tenta o desvio e colide com o terminal. O veículo de passeio, então, completa a curva e segue pela avenida Augusto Montenegro, na direção de Icoaraci, sem prestar socorro.

Ainda na terça, a PC apreendeu o veículo suspeito de envolvimento no acidente. Ele foi encontrado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém, e levado à Divisão de Homicídios (DH) no bairro de São Brás, em Belém.