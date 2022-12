Veículo suspeito de envolvimento em acidente que matou policiais é apreendido na Grande Belém

Um carro modelo Volkswagen Voyage prata, suspeito de envolvimento no acidente que matou o investigador Homero Gois e Silva de Souza e a escrivã Rejane Maria Oliveira da Silva da Polícia Civil, foi apreendido na noite desta terça-feira (27) no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém. O veículo foi levado à Divisão de Homicídios (DH) no bairro de São Brás, em Belém. O motorista segue foragido, mas supostamente já teria sido identificado pela polícia.

VEJA MAIS

Um circuito interno de vigilância próximo ao local do acidente registrou o momento da colisão. A viatura, ocupada pelas duas vítimas e mais o investigador Clayton Pereira Vila Nova e o preso Bruno Moraes Gomes, vinha pela pista expressa da Estação do BRT, na avenida Augusto Montenegro, na divisa entre os bairros Parque Verde, Coqueiro e Tapanã. Na gravação, é possível ver o momento em que o veículo prata aparece e o condutor faz uma inversão irregular em direção a via que o veículo da PCPA seguia.

A viatura tenta desviar, mas acaba perdendo o controle e colidindo contra o muro do terminal de ônibus do BRT Tapanã. Homero e Rejane eram lotados na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do distrito de Icoaraci. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (26), por volta das 16h.

O investigador Clayton ficou ferido e foi socorrido para um hospital particular. O custodiado Bruno também estava no automóvel. Ele foi encaminhado para uma unidade médica de Ananindeua.

A PCPA foi procurada pela redação integra de O Liberal para saber confirmar o caso e informar mais detalhes a cerca da investigação.