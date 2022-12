Corpos de policiais civis mortos em acidente com viatura no BRT são velados em Belém

Os corpos do investigador Homero Gois e Silva de Souza e da escrivã Rejane Maria Oliveira da Silva, da Polícia Civil do Pará (PCPA), estão sendo velados na manhã desta terça-feira (27), na Capela dos Capuchinhos, bairro de São Brás, em Belém. Ainda hoje, o corpo de Homero deverá ser levado para Recife (PE), onde será cremado. Rejane será enterrada às 16h no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, na capital paraense.

Os dois policiais civis morreram na tarde de segunda-feira (26), após a viatura em que eles estavam colidir violentamente contra o muro do terminal de ônibus do BRT, na Estação Tapanã, localizada na confluência entre os bairros do Coqueiro, Parque Verde e Tapanã. Um terceiro policial civil, identificado como o investigador Clayton Pereira Vila Nova, que dirigia a viatura, ficou ferido e foi socorrido para um hospital particular. O estado de saúde dele é desconhecido.

Além dos policiais, um custodiado que estava preso e algemado no banco de trás do veículo sofreu um corte profundo na cabeça e foi socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Também não há informações sobre o estado de saúde dele.

Os policiais civis são lotados na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do distrito de Icoaraci, em Belém. Os agentes estavam conduzindo o preso Bruno Moraes Gomes para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ele ficaria à disposição do Poder Judiciário, quando se envolveram no acidente.

De acordo com informações policiais, a viatura seguia na pista expressa do BRT, quando tentou desviar de um carro prata que teria invadido a faixa em que o automóvel institucional estava. Homero morreu na hora. Rejane foi socorrida para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite de segunda.