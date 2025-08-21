Capa Jornal Amazônia
Polícia

Mecânico sai para testar carro e morre em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

O automóvel conduzido pela vítima capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do acidente de trânsito. (Foto: Reprodução | Folha do Progresso)

Um grave acidente de trânsito terminou com a morte do mecânico Keilo Lopes na manhã de terça-feira (19/8), na BR-163, próximo a Marteli, sentido Santarém, na saída de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Conforme os relatos, a vítima havia retirado um veículo modelo Lifan X60 para teste, após uma revisão realizada na oficina, quando perdeu o controle do carro ao tentar ultrapassar uma carreta.

Segundo o portal Folha do Progresso, automóvel conduzido por Keilo capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco, e ficou praticamente destruído.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia e a concessionária Via Brasil, responsável pelo trecho da rodovia, atenderam à ocorrência. A funerária Santa Maria foi acionada para a remoção do corpo.

Ainda conforme a Folha do Progresso, o proprietário do carro disse que a empresa forneceu toda a assistência necessária. O carro possuía seguro, porém não de cobertura total, e os danos deverão ser ressarcidos para que seja possível a aquisição de um novo veículo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a instituição informou que a delegacia de Novo Progresso apura as circunstâncias do acidente de trânsito. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. 

 

Polícia
