Mulher e o filho bebê morrem em acidente de carro no oeste do Pará

Uma mulher identificada apenas como Aline e o filho dela, um bebê de um ano que não teve o nome divulgado, morreram em um acidente de trânsito na tarde de domingo (17), no município de Placas, sudoeste do Pará.

Segundo a Polícia Civil, a caminhonete em que as vítimas estavam capotou ao descer a “Ladeira do Chicão”, trecho da BR-230, a cerca de 10 km da zona urbana. Outras quatro pessoas que também estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Placas (HMP), onde permanecem internadas em observação.

O acidente ocorreu por volta das 18h. As vítimas seguiam em uma Mitsubishi L200, de cor prata, com destino ao município de Uruará. De acordo com o relato de um sobrevivente, menor de idade, o motorista perdeu o controle do veículo após duas derrapagens durante a descida. O carro saiu da pista e capotou.

Com o impacto, Aline morreu no local. O bebê ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Pessoas que presenciaram o acidente tentaram prestar auxílio até a chegada das equipes de segurança.

Em nota, a Polícia Civil informou: “De acordo com os sobreviventes, o motorista estava alcoolizado e perdeu o controle do veículo, que capotou na via. Uma mulher e o filho dela, de apenas um ano, morreram no acidente. Outras três pessoas e o motorista foram encaminhados ao hospital. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na investigação”, comunicou.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, fez o isolamento da área e deu apoio no atendimento da ocorrência. A Delegacia de Placas conduz as investigações para esclarecer a dinâmica do acidente e confirmar a suspeita de embriaguez ao volante.