Professora morre em colisão entre moto e caminhonete em Itaituba

Uma professora identificada como Edna Pereira Neves morreu em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (19), no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará. Imagens de câmeras de segurança mostram quando a vítima conduzia uma motocicleta e colidiu com uma caminhonete no cruzamento da Travessa Justo Chermont com a 23ª Rua. A vítima morreu no local.

A colisão ocorreu às 13h3. A vítima, conforme as imagens, teria invadido a preferencial e atingido a lateral da caminhonete. Com o impacto, a moto ficou com a parte frontal completamente destruída e a professora teve lesões na região da cabeça. Pessoas que presenciaram o acidente acionaram uma ambulância para fazer o socorro à vítima, mas ela não resistiu e morreu no local.

Viaturas da Polícia Militar foram acionadas para auxiliar na situação e realizaram o isolamento da área. As imagens do acidente foram coletadas e serão usadas durante a apuração do ocorrido pelas autoridades policiais. Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal. Nas redes sociais, vários amigos e familiares de alunos lamentaram a morte da professora, que dava aula em uma escola infantil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que "equipes da Seccional de Itaituba apuram as circunstâncias do acidente". "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas", comunicou.