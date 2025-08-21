Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem morre atropelado por ônibus no bairro do Jurunas, em Belém

Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o corpo da vítima coberto por uma lona e policiais militares próximos a ele. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um homem, de nome não revelado, morreu após ser atropelado por um ônibus nesta quinta-feira (21/8), na rua Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, em Belém. Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas. 

A Polícia Militar foi acionada ao caso e isolou a área. Segundo a PM, os agentes localizaram o condutor do transporte que atingiu a vítima e o levaram à Seccional de São Brás. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno. 

 

Palavras-chave

polícia

homem morre atropelado

ônibus

jurunas

belém
Polícia
.
