'Magrão' é morto a facadas na noite desta quarta-feira (28), em Parauapebas

Um homem identificado apenas pelo apelido “Magrão” foi morto a facadas no início da noite desta quarta-feira (28), no bairro Casas Populares II, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima seria uma pessoa em situação de rua. Ainda não há detalhes sobre a motivação e autoria do homicídio. Também não se sabe quantos golpes foram desferidos contra o homem.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área do crime, até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica do Pará (PCP). Os peritos analisaram e removeram o cadáver para a sede do Instituto Médico Legal (IML). Exames cadavéricos serão realizados para determinar a causa exata da morte.

O trabalho investigativo da Polícia Civil será essencial para identificar e prender os autores do crime. Para isso, testemunhas deverão ser ouvidas e imagens de câmeras de segurança analisadas para esclarecer também a dinâmica do homicídio. O caso será investigado por meio de um inquérito policial.

Moradores registraram o momento em que o corpo estava jogado ao chão. A vítima aparece sem camisa, apenas de short. Próximo do cadáver, é possível ver uma sandália. O calçado pode ser de “Magrão” e levanta a possibilidade de ele ter tentado correr para fugir de seus algozes, mas sem sucesso.