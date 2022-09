Dois jovens são encontrados mortos com marcas de tiros em Parauapebas

Os corpos de João do Bonfim Pereira Rosa, de 23 anos, e Gilvan dos Santos Costa, de 21 anos, foram encontrados na manhã de quinta-feira (22) com marcas de tiros em Parauapebas, no sudeste do Pará. As vítimas estavam próximas umas das outras na estrada Viscinal 1, do bairro Palmares I. As informações são do Native News Carajás.

Segundo a Polícia Militar, João e Gilvan teriam sido baleados na cabeça. Conforme aponta o registro de ocorrência da Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Homicídios (DH) se dirigiu até o local para investigar o caso.

No entanto, os policiais civis não conseguiram descobrir, de forma preliminar, as motivações e a autoria do crime.

Próximo dos jovens foi localizada uma motocicleta Kasinski de cor prata. De acordo com a PM, o pai de João contou que o filho pegou a moto, por volta de 18h de quarta-feira (21), e não foi mais visto.

Até 17h de quinta-feira, ninguém tinha sido preso suspeito de envolvimento no duplo homicídio.

