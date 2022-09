Homem é preso e adolescente apreendido por morte de idosa em Outeiro

Um homem, identificado como Bruno do Carmo, de 30 anos, foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido na tarde desta quarta-feira (21), no bairro do Tenoné, em Belém. Eles são suspeitos de envolvimento no homicídio da idosa Rosa Maria Valente Ferreira, de 67 anos, encontrada morta e amarrada dentro da casa dela, em Outeiro. O crime ocorreu na última segunda-feira (19).

Policiais militares chegaram até os dois suspeitos por meio de denúncia anônima que apontava o paradeiro da dupla. Eles foram apresentados na Seccional de Icoaraci e, em seguida, encaminhados para a Delegacia de Homicídios do distrito. Na unidade policial, a dupla confessou o crime.

VEJA MAIS

Segundo um policial que não quis se identificar, a motivação para o crime teria sido o dinheiro da idosa. Os dois suspeitos teriam recebido a informação de um terceiro envolvido de que Rosa Maria guardava uma quantia de R$ 80 mil em casa. Então, os suspeitos decidiram matá-la para se apossar do montante. Como não encontraram o dinheiro dentro do imóvel, os suspeitos, então, levaram alguns pertences da idosa, o que caracterizou o crime como latrocínio.

Ainda de acordo com o policial civil ouvido pela reportagem, os dois homens foram encaminhados para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Belém, ainda na noite desta quarta-feira. De lá, Bruno do Carmo foi levado para a Seccional da Marambaia, onde ficará preso à disposição da Justiça, e o jovem foi encaminhado para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).

A polícia continua realizando diligências para identificar e localizar o terceiro envolvido no crime. As investigações são conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Icoaraci.