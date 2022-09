Suspeito de homicídio e formação de quadrilha é preso em residencial de Marituba

Sidney Raymond Silva Reis foi preso, em flagrante, na manhã da última terça-feira (20), dentro de um residencial localizado na BR-316, no bairro Novo Horizonte, em Marituba. O homem possui uma vasta ficha criminal que inclui, pelo menos, dois homicídios e formação de quadrilha.

O suspeito foi abordado e preso no momento em que saía do residencial. Segundo os policiais civis, ele não reagiu à prisão. Com Sidney, a polícia encontrou uma pistola .40 escondida dentro da mochila, além de munições intactas. O armamento estava com a numeração raspada.

A prisão do criminoso foi resultado do trabalho investigativo de policiais civis da Delegacia de Decouville, que contaram com o recebimento de denúncias anônimas. De posse das informações, os agentes se deslocaram para as imediações do residencial, onde ficaram em campana. As investigações policiais apontam que Sindey é o autor de dois homicídios, sendo um no município de Bragança e outro em Tracuateua, ambos no nordeste paraense. Os crimes ocorreram em 2018.

Sindey foi conduzido para a delegacia e, posteriormente, encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde está à disposição da justiça.