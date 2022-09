Confusão em bar termina com jovem baleado em Parauapebas

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo (25), em um bar localizado na avenida A, no bairro dos Minérios, em Parauapebas, na região sudeste do Pará. Testemunhas afirmaram que um jovem ficou ferido ao ser atingido por um disparo, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). Com informações do site Portal Pebão.

Imagens gravadas por um aparelho celular mostram o momento em que um homem desce da moto e saca uma pistola para atirar em seu desafeto, depois disso, o vídeo, que nitidamente foi editado, corta para a cena do jovem estirado ao chão. A vítima foi identificada como Lucas Gabriel de Sousa Alves, de 21 anos.

A Polícia Militar foi acionada pelo proprietário do bar, e, ao chegar no local, encontrou a vítima caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, devido a demora, a guarnição da PM resolveu socorrer a vítima. Gabriel acabou sendo atingido por pelo menos quatro tiros, que atingiram a região do peito e um dos braços.

Ele foi encaminhado com vida para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), onde está internado em estado grave. Segundo a polícia, o suspeito de ter atentado contra a vida de Gabriel, seria o um homem chamado de “Gaúcho do Açougue”. A Polícia Civil investiga o caso.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.