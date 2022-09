Tumulto é registrado em sessão ordinária da Câmara Municipal de Parauapebas

Uma confusão foi registrada na manhã desta terça-feira (27), durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Parauapebas, no sudeste do Estado. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, por volta das 10h45, teve início uma discussão entre apoiadores políticos de grupos diversos na plateia do plenário central. Posteriormente, eles teriam partido para agressão física. Agentes da Polícia Legislativa e da Guarda Municipal utilizaram spray de pimenta para esvaziar o plenário da Casa.

De acordo com a assessoria, a situação levou o presidente em exercício, vereador Josemir Santos (Pros), a encerrar a sessão, “para evitar que a confusão tomasse proporções maiores e colocasse em risco a segurança do público”, informa a nota enviada à nossa reportagem.

Segundo o órgão, uma mulher que estava dentro da Câmara também teria acusado um homem de agressão, o que teria gerado ainda mais confusão. Esse homem teria sido retirado do plenário por guardas e policiais legislativos para evitar um possível linchamento. Ele foi conduzido para a 20ª Seccional de Parauapebas, onde foi registrado Boletim de Ocorrência.

Ainda em nota, a Câmara Municipal de Parauapebas informou que “vê com preocupação o comportamento de alguns cidadãos que têm comparecido às sessões nesse período eleitoral com o intuito de tumultuar e atrapalhar os trabalhos legislativos. Entretanto, ressalta que não compactua com nenhuma forma de violência e zela pela segurança e proteção de todos que vão exercer sua vida cívica de maneira civilizada e em harmonia para o bom andamento das atividades que cabem ao exercício democrático. Contudo, seguirá adotando as medidas que lhe são cabíveis, de acordo com seu Regimento Interno, para evitar que os trabalhos dos vereadores sejam prejudicados”, finaliza o documento.