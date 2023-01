Identificado o homem morto ao tentar executar uma mulher no fim de semana, em Altamira

Foi identificado como Danilo dos Santos, de 23 anos, o homem morto no último domingo, 29, em Altamira, ao tentar executar uma mulher na travessa Dez de Novembro, no centro da Cidade. Danilo foi morto pelo marido da mulher que reagiu à tentativa de homicídio de Danilo. Com informações de Confirma Notícia.

As primeiras informações dão conta de que Danilo entrou em um beco, que fica às proximidades de uma vila, para matar a mulher. Ele fez um disparo que atingiu a barriga da vítima. O companheiro dela estava dentro de um carro, ouviu tudo e foi até o local, onde atirou contra o suspeito. Ele não resistiu e morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Civil ao site do interior, Danilo já possuía passagens pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Depois do crime, a mulher foi levada ao hospital, já o marido fugiu do local logo após atirar contra o suspeito. Uma motocicleta com registro de roubo foi usada por Danilo. O veículo, com chave na ignição, estava a poucos metros da cena do crime. Uma arma e um celular também foram encontrados no local.

O site do interior também aponta que, horas depois, homens foram flagrados chegando até a casa do pai da mulher, no bairro Airton Sena, e a residência foi alvo de um incêndio criminoso. Ninguém ficou ferido e o corpo de bombeiros

conseguiu conter as chamas.

A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno das autoridades sobre o caso.